Fußball-WM: Argentinien-Trainer bricht Pressekonferenz unter Tränen ab

Auch zu seiner eigenen Zukunft hielt sich Scaloni zunächst bedeckt. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass sich der Weltmeistertrainer von 2022 mit dem Verband auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bis 2030 geeinigt habe. Er werde mit dem Verbandspräsidenten sprechen. "Ich bin ihm dankbar, dass ich hier an dieser Stelle sein darf", sagte Scaloni - und weinte.