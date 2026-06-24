Undav? "Bin ein Fan vom Deniz"

In der Diskussion, ob Topjoker Deniz Undav in die deutsche Startelf gehört, wollte sich Klinsmann nicht positionieren. Er sei aber "ein Fan der Nummer neun" und ein "Fan vom Deniz", sagte der Ex-Profi. "Wie er jetzt rein kam und seinen Job gemacht hat, ist unglaublich, das ist toll." Das verletzungsbedingte WM-Aus von Verteidiger Nico Schlotterbeck bedauerte Klinsmann. "Das tut weh", meinte er. "Dennoch haben wir so viel Qualität in diesem Kader." Es sei schade. Die Mannschaft werde es aber auch ohne Schlotterbeck packen.