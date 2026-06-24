New York - Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann ist vom bisherigen Auftreten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM angetan und traut ihr noch Großes zu. "Es ist alles möglich", sagte der Weltmeister von 1990 und Europameister von 1996 bei einem Besuch des German House of Soccer, einem Fantreff in New York. "Ich bin wirklich guten Mutes, dass wir weit kommen in diesem Turnier." Er sei "happy, dass es so positiv angelaufen ist, dass die Stimmung wirklich angenehm rüberkommt, und drücke alle Daumen".