Seattle - Sergej Barbarez hofft im entscheidenden WM-Gruppenspiel gegen Katar auf besonders lautstarke Unterstützung für Bosnien-Herzegowina. "Ich habe gehört, dass etwa 30.000 Leute im Stadion sein werden", sagte der Nationaltrainer und frühere Bundesligaspieler vor der heutigen Partie gegen Katar in Seattle (21.00 Uhr/Magenta TV) mit Blick auf die eigenen Anhänger. "Die Verbindung, die wir mit unserer Fanbase haben, wird Tag für Tag stärker."
Fußball-WM 30.000 Bosnien-Fans? Barbarez hofft auf speziellen Rückhalt
dpa 24.06.2026 - 04:40 Uhr