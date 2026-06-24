Fußball-WM: 30.000 Bosnien-Fans? Barbarez hofft auf speziellen Rückhalt

Bosnien-Herzegowina ist zum zweiten Mal nach 2014 bei einer WM-Endrunde dabei. Damals schied man in Brasilien nach der Vorrunde aus. Auch bei der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko sieht es bisher nicht gut aus. Nach zwei Spielen hat das Team um den 40 Jahre alten Stürmerstar Edin Dzeko erst einen Punkt.