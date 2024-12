Ausschlaggebend für die Gruppeneinteilung ist das deutsche Abschneiden im Viertelfinale der Nations League. Gewinnt Deutschland die K.-o.-Runde gegen Italien am 20. und 23. März, wird die Nationalmannschaft in die Gruppe A mit der Slowakei einsortiert. Als Verlierer im Nations-League-Viertelfinale wären die Nationen um Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland in der Gruppe I die Gegner. Das ergab die Auslosung der Qualifikation am Freitag in Zürich.