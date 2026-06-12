Fußball-WM 2026: Mehr als Likör – Curaçao winziger Exportmarkt für Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die Karibikinsel Curaçao dürfte den meisten Thüringern durch den gleichnamigen Orangenlikör bekannt sein. Und möglicherweise steht der Cocktail "Grüne Wiese" aus Blue Curaçao, Orangensaft und Sekt am Sonntag beim ersten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei einigen Fans auf dem Tisch. Doch das ist nicht die einzige Beziehung zwischen Thüringen und dem kleinen autonomen Land mit gerade einmal 160.000 Einwohnern, das zum Königreich Niederlande gehört. Curaçao ist auch ein winziger Absatzmarkt für die Thüringer Wirtschaft.