Fußball-Weltverband Trumps Politik als FIFA-Problem: Sorgen vor der Club-WM

Kritik regt sich auch in der Fußball-Branche. Der Los Angeles FC, Teilnehmer der Club-WM, solidarisierte sich mit den Protesten gegen das Trump-Vorgehen gegen Migranten. "LAFC glaubt, dass die wahre Stärke unserer Gemeinschaft aus den Menschen und den Kulturen entsteht, die die Gestalt unserer schönen und diversen Stadt ausmacht", schrieb der Club auf X. Der LAFC stehe "Seite an Seite mit allen Mitgliedern unserer Gemeinschaft, während so viele in unserer Stadt Angst und Unsicherheit spüren."