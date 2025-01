Zuvor hatte Zinnbauer Raja Club Athletic zum Double in Marokko geführt. Auch als Coach des südafrikanischen Vereins Orlando Pirates (von 2019 bis 2021) war er erfolgreich. Seine Engagements beim FC St. Gallen in der Schweiz (2015 bis 2017) und in Russland bei Lok Moskau (2022) verliefen hingegen nicht ganz so glücklich.