Hakimi liefert auf dem Platz - und wird jenseits geschützt. Vom Trainer, von Mitspielern, von Anwälten. "Ich habe gute Leute um mich herum, die mir dabei helfen, mich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren", sagte der Champions-League-Sieger. "Dies ist einer der wichtigsten Momente in meiner Karriere. Und ich hoffe, dass es noch lange so weitergeht."