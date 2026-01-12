70 Prozent der sogenannten 60-Dollar-Tickets gehen an die Mitglieder des Fan Clubs Nationalmannschaft mit den meisten Bonuspunkten. Die verbleibenden 30 Prozent werden über Fan-Club-Betreuer und an eigenständige Fanclubs vergeben. Voraussetzung dafür ist eine Bewerbung um Eintrittskarten bis zum 13. Januar um 17.00 Uhr.

Wie hoch ist die weltweite Nachfrage?

Die Kritik an den hohen Preisen schreckt viele Fans nicht ab. Allein in der dritten Verkaufsphase hatte es bis zur Halbzeit Anfragen für über 150 Millionen Eintrittskarten gegeben, wie der Weltverband mitteilte. Damit habe es 30-mal mehr Anfragen gegeben als Tickets in dieser Phase zur Verfügung stehen. Die FIFA sprach von der höchsten Nachfrage in der WM-Geschichte - mit 48 teilnehmenden Teams und 104 Spielen ist es auch die größte WM.