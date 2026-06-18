Fußball-Weltmeisterschaft Wie die Kongolesen die WM-Überraschung gegen Ronaldo feiern

Kinshasa - Die Begeisterung über die WM-Überraschung gegen Portugal drängt in der Demokratischen Republik Kongo zumindest für kurze Zeit auch die großen Sorgen des Landes beiseite. Die tägliche Veröffentlichung der Ebola-Zahlen durch das Informationsministerium fiel am Abend des erstaunlichen 1:1 gegen den Turnier-Mitfavoriten um Superstar Cristiano Ronaldo aus. "Unsere Leoparden schlagen ein neues Kapitel in der Geschichte des kongolesischen Fußballs auf und tragen die Träume von mehr als 100 Millionen Kongolesen mit sich", teilte das Ministerium schon vorab mit.