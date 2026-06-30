Fußball-Weltmeisterschaft: Völler stärkt Nagelsmann den Rücken

Foxborough - DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Bundestrainer Julian Nagelsmann unmittelbar nach dem WM-Aus den Rücken gestärkt. "Ich bin immer noch überzeugt davon, dass er der Richtige ist", sagte Völler nach dem 3:4 im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Nagelsmann sei "die richtige Person am richtigen Ort". Nagelsmanns Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund läuft noch bis nach der EM 2028 - ebenso wie der von Völler.