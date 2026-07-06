Juristische Folgen bei US-Sieg mit Balogun?

Der Fall könnte sogar juristische Folgen nach sich ziehen. "Falls der Spieler im nächsten Spiel eingesetzt wird, ist dieses Spiel durch einen Verstoß gegen die Statuten infiziert und würde dazu führen, dass Belgien im Fall einer Niederlage das Ergebnis anfechten kann. Damit wäre der gesamte weitere Turnierverlauf gefährdet", erklärte der Präsident der Deutschen Vereinigung für Sportrecht. "Im Übrigen hat die FIFA durch diesen Fauxpas ihren eigenen Slogan "For the good of the game" ins Gegenteil verkehrt."