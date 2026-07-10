Europa

Mindestens drei der vier Halbfinalisten werden aus Europa kommen. Die Gruppenphase überstanden 13 der 16 Teilnehmer. Und eine Großmacht wie Italien war gar nicht dabei. Stattdessen treten neue Player wie Norwegen oder die Schweiz mit einer goldenen Generation auf. Tuchel hat es geschafft, aus der schon lange mit viel Talent gesegneten englischen Mannschaft einen ernsthaften Titelkandidaten zu formen. Und Frankreich sowie Spanien ragen bisher derart heraus, dass es fast schon eine Ungerechtigkeit ist, dass sich die beiden bereits im Halbfinale treffen könnten.