Asunción - Nach ihren rassistischen Beleidigungen gegen Frankreichs Fußballstar Kylian Mbappé hat die paraguayische Senatorin Celeste Amarilla de Boccia einen möglichen Hackerangriff auf ihr Instagram-Konto gemeldet. "Ich möchte mitteilen, dass mein Instagram-Konto möglicherweise (...) gehackt wurde", schrieb die Politikerin am Donnerstag auf X. Sie übernehme von daher keine Verantwortung für Beiträge, die von da an veröffentlicht wurden. Heute erklärte sie, sie habe den Zugang zu ihrem Konto wiedererlangt.