Fußball-Weltmeisterschaft: Prinz William reist nicht zu Englands Viertelfinalspiel

London - Die englische Fußballnationalmannschaft muss bei ihrem WM-Viertelfinalspiel gegen Norwegen auf royale Unterstützung verzichten. Thronfolger Prinz William (44), der auch Präsident des englischen Fußballverbands FA ist, wird nicht zu dem Spiel am Samstag (23 Uhr/MESZ) in die USA reisen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Palastkreisen erfuhr. William ist für seine leidenschaftlichen Jubelszenen auf der Tribüne bekannt. Die könnte es aber trotzdem bei dieser WM noch geben: William hatte zuletzt angedeutet, im Stadion dabei sein zu wollen, sollten die Three Lions das Finale erreichen.