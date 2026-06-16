Köln - Nachts für die Fußball-WM aufzustehen, kommt für Lukas Podolski nicht mehr infrage. Das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada hat für den Ex-Profi einfach nicht die Bedeutung früherer Sportevents in Nordamerika. "Der einzige Grund, warum ich früher nachts aufgestanden bin, waren die Chicago Bulls oder Mike Tyson", sagte der 41-Jährige im Sport1-Interview. Für die nächtlichen WM-Spiele stehe er nun aber nicht auf: "Nein, da bin ich raus."