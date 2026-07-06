Fußball-Weltmeisterschaft: Mexiko-Coach bestätigt Abschied nach WM-Aus

Mexiko-Stadt - Javier Aguirre hat nach der dramatischen 2:3-Achtelfinale-Niederlage gegen England im Aztekenstadion das Ende seiner dritten Amtszeit als Coach der Mexikaner bestätigt. Der Trainerposten geht nun wie geplant an Rafael Marquéz. Die 47 Jahre alte Ikone arbeitete bereits seit zwei Jahren im Betreuerstab von Aguirre. "Ich habe ihm gesagt, dass er immer auf mich zählen kann", sagte der 67 Jahre alte Aguirre.