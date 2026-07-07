Atlanta - Lionel Messi hat diesmal einen Negativ-Rekord aufgestellt. Der Bestmarken-Sammler aus Argentinien verschoss im Achtelfinale gegen Ägypten bei der Fußball-Weltmeisterschaft den zweiten Elfmeter im Turnierverlauf. So ein Lapsus war bislang noch keinem Spieler in der WM-Geschichte unterlaufen, Elfmeterschießen nicht eingerechnet. In der 21. Minute der Partie in Atlanta scheiterte Messi mit einem halbhohen Schuss an Torwart Mostafa Shoubir. Die Ägypter führten zu dem Zeitpunkt nach einem Treffer von Yasser Ibrahim (15.) mit 1:0.