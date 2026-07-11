Fußball-Weltmeisterschaft: Infantino schließt WM-Erweiterung auf 64 Teams nicht aus

Vancouver - FIFA-Präsident Gianni Infantino kann sich eine erneute Erweiterung des WM-Teilnehmerfeldes auf 64 Nationen vorstellen. Das seien alles Themen, über die man "auf jeden Fall" nach der WM nachdenken solle, sagte Infantino dem Schweizer Portal "blue Sport" auf die Frage einer möglichen Erweiterung der Fußball-WM auf 64 Teams. Das Portal hatte das Interview mit dem Chef des Weltfußball-Verbandes bereits in der vergangenen Woche zum Beginn der K.-o.-Runden der WM in den USA, Mexiko und Kanada geführt.