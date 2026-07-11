Fußball-Weltmeisterschaft: Infantino schließt WM-Erweiterung auf 64 Teams nicht aus

Die ganze Welt müsse von der WM träumen dürfen und "nicht nur Europa und Südamerika", sagte der Schweizer weiter. Mit Blick auf das laufende Turnier in Amerika mit 48 Teams zog der FIFA-Boss ein positives Zwischenfazit. Die Erweiterung sei "ein riesiger Erfolg", sagte der 56-Jährige. "Man sieht, die Qualität von den Teams ist allgemein extrem hoch und wird höher, höher und höher, überall auf der Welt." Für kleine Nationen sei ein größeres Teilnehmerfeld eine Möglichkeit und ein Ansporn, an einer WM teilzunehmen.