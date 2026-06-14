Fußball-Weltmeisterschaft: Infantino gedenkt Brandopfern von Crans-Montana bei WM

Bise zu dem WM-Spiel in San Francisco zu empfangen, sei für ihn von großer Bedeutung, schrieb Infantino. Es sei trotz der Freude über die WM wichtig, "einen Moment innezuhalten und derer zu gedenken, die bei der Tragödie in Crans-Montana im Wallis Anfang des Jahres ihr Leben verloren haben oder von ihr betroffen waren - unter ihnen viele mit Bezug zum FC Lutry", schrieb der 56 Jahre alte FIFA-Präsident, der selbst aus dem Wallis stammt.