Fußball-Weltmeisterschaft: Infantino gedenkt Brandopfern von Crans-Montana bei WM

San Francisco - Gianni Infantino hat nach dem WM-Spiel der Schweiz gegen Katar (1:1) mit einer besonderen Geste an die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana erinnert. Der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA postete auf Instagram ein aktuelles Foto, das ihn mit dem offenbar eingeladenen Stéphane Bise zeigt, Präsident des vom Unglück besonders betroffenen FC Lutry. Sieben Spieler des Schweizer Amateurclubs starben bei dem Brand an Neujahr in der Bar Le Constellation, fünf weitere wurden teils schwer verletzt.