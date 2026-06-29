Arlington - Das Leben des Stale Solbakken war schon fast vorbei. 2001 brach er, damals noch als Spieler, im Training des FC Kopenhagen, zusammen. Herzinfarkt mit 33 Jahren. Sein Herz stand mehrere Minuten still. Solbakken wurde wiederbelebt, lag im Koma, bekam einen Herzschrittmacher eingesetzt - und beendete seine aktive Karriere. Nun, 25 Jahre später, bastelt er als Trainer der norwegischen Nationalmannschaft an einem kleinen Fußball-Märchen. Und fällt bei der WM mitunter durch große Gesten und Emotionen auf.