Küsse, Rudereinlagen und ein Blumenstrauß

Vor allem beim 3:2-Sieg der Skandinavier im zweiten Gruppenspiel gegen Senegal hatte der Coach für bewegende Bilder gesorgt. Erst war er nach dem Schlusspfiff zu seiner Frau Anniken auf die Tribüne geeilt, hatte sie in den Arm genommen und geküsst. "Pure Liebe" sei das, erklärte Solbakken. Kurz später saß er inmitten seiner Spieler auf dem Rasen, ruderte gemeinsam mit ihnen und den Fans auf den Rängen. Gänsehaut-Atmosphäre in East Rutherford.