Henning ergänzt: "Manchmal bin ich schon froh, wenn sie sich danach noch an eine Ansage erinnern. Deswegen konzentriere ich mich auf Reminder oder Bilder, die wir vorher besprochen haben. Oder rufe ihnen eine taktische Anweisung ins Gedächtnis."

Welche Kritikpunkte Abseits des Sportlichen gibt es noch?

Dass die Pausen auch gemacht werden, wenn es gar nicht heiß ist, sorgt für große Kritik. Ein Vorwurf: Es geht mal wieder nur ums Geldverdienen. Denn: Wenn Pause ist, kann man Werbung machen.

Das britische TV-Netzwerk ITV erwartet die kommerziell erfolgreichste Fußballübertragung seiner Geschichte. Die Werbeeinnahmen sind 30 Prozent höher als bei der EM 2024. In den USA werden Werbeblöcke gezeigt, die Pausen werden von Unternehmen "präsentiert". In der ARD, dem ZDF und Magenta TV zeigen auch die Rechteinhaber in Deutschland im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Werbung in den Unterbrechungen.

Die FIFA profitiert nach eigenen Angaben nicht finanziell davon. Präsident Gianni Infantino betonte zuletzt, dass der Fußball-Weltverband durch die von den Sendern geschalteten Werbepausen keine zusätzlichen Einnahmen erziele, da die Verträge bereits vor der Einführung dieser neuen Regel abgeschlossen worden seien.

Kommen die Trinkpausen jetzt auch in der Bundesliga, Champions League oder bei der EM?

Nein - zumindest nicht regelmäßig. "Über Trinkpausen wird weiterhin je nach Wetterlage situativ entschieden", teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) zuletzt auf Anfrage der ARD-"Sportschau" mit. Die Europäische Fußball-Union will es ähnlich handhaben. "Die UEFA plant nicht, diese Regularien für die kommenden Wettbewerbe zu verändern. Das schließt die Champions League und die EM 2028 ein", hieß es. Trinkpausen bei Bedarf sind in der Bundesliga schon länger möglich. Bei großer Hitze können die Schiedsrichter sie ansetzen.

Wie es bei der nächsten Weltmeisterschaft in vier Jahren aussieht, ist offen. Die FIFA werde auf der Grundlage der Erfahrungen bei diesem Turnier analysieren, wie man künftig mit der Neuerung umgehen werde. Aus Sicht von Infantino verbessern die Pausen die Spielqualität. "Wir haben noch nie erlebt, dass 90 Minuten in einem Turnier wie diesem mit einer solchen Intensität gespielt wurden", sagte der 56-Jährige nach Angaben der Nachrichtenagentur AP im Interview mit SNTV.