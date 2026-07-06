Fußball-Weltmeisterschaft England triumphiert in epischem Duell mit Mexiko

England-Tore wie aus dem Fußball-Lehrbuch

Die ersten 15, 20 Minuten würden die härtesten, hatte Tuchel prophezeit. Die Wucht der Fans, die dünne Luft. England überstand sie - und sorgte mit Bellinghams Doppelschlag für Entsetzen bei den Mexikanern.

Mexiko stand aber nur kurz unter Schock nach den ersten Gegentoren im Turnier. Nach einer Standardsituation konnte Ezri Konsa nicht richtig klären, Quiñones drosch den Ball ins Tor - bereits das vierte Tor des in Kolumbien geborenen Angreifers.

Und nur die Flug- und Reflexkünste von Pickford gleich zweimal gegen Jiménez bewahrten die Engländer vor dem Ausgleich. Was nach der Pause passierte, sprengte fast die Vorstellungskraft. Rot für Quansah nach Videobeweis. Kanes Elfmeter-Tor. Dann erneuter Videobeweis. Diesmal für Mexiko - Verursacher Kane, erfolgreicher Schütze Premier-League-Profi Jiménez.

Und irgendwie gelang es Kane & Co den knappen Vorsprung mit einem Spieler weniger unter dem Dauerdruck der Mexikaner über die Zeit zu retten. Selbst die elfminütige Nachspielzeit bestand man unbeschadet.