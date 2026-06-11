Fußball-Weltmeisterschaft: DOSB-Boss erwartet WM-Auftaktquälerei für DFB-Team

Brunssum - DOSB-Vorstandschef Otto Fricke erwartet, dass Deutschland es bei der Fußball-Weltmeisterschaft mindestens unter die besten Acht schafft. "Ich glaube, wir schaffen das Viertelfinale. Danach wird das viel Glück sein und davor werden wir so ein bisschen vorsichtig mal wieder sein, ob wir wirklich das können, was wir können", sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbunds der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im militärischen Nato-Kommando im niederländischen Brunssum.