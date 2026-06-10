Mexiko-Stadt - Im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt wird am Donnerstag (21.00 Uhr) die bislang größte Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte eröffnet. Die Partie von Mitgastgeber Mexiko gegen Südafrika ist das erste von 104 Spielen des XXL-Turniers. 48 statt wie zuletzt 32 Mannschaften sind bei dem sportlichen Mega-Event dabei, die USA und Kanada sind die weiteren Gastgeber. Vor dem Auftaktspiel gibt es in Mexiko-Stadt wegen heftiger Lehrerproteste Sorgen um die Sicherheit. Zudem drohen Unwetter.