Fußball-Weltmeisterschaft: Bayern-Neuzugang Saibari verletzt ausgewechselt

Houston - Für Bayern-Neuzugang Ismael Saibari ist das WM-Achtelfinale der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Co-Gastgeber Kanada wegen einer Verletzung vorzeitig zu Ende gegangen. Der 25-Jährige musste nach 22 Minuten ausgewechselt werden. Über die Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt. Für ihn wurde Soufiane Rahimi (Al-Ain FC) eingewechselt. Saibari hatte starke Leistungen bei der Weltmeisterschaft gezeigt.