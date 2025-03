Doch der Titeltriumph und die Wohlfühlatmosphäre haben Messi danach schon nicht mehr zu so klaren Aussage hinreißen lassen. Sein Vertrag bei Inter Miami läuft noch bis Ende dieses Jahres, die Bosse wollen unbedingt mit Messi verlängern. Schließlich findet die WM 2026 in den USA sowie Kanada und Mexiko statt. "Wir werden sehen, was passiert", betonte Argentiniens Erfolgstrainer Lionel Scaloni nach dem Sieg über Brasilien ohne den verletzten Kapitän: "Wie kann ich nicht auf ihn warten? Er wird sich in seiner eigenen Zeit entscheiden."