Fußball Warum es schwieriger wird, an Bundesliga-Tickets zu kommen

Er schlägt zudem vor: "Wer in der Bundesliga keine Karte bekommt, sollte zudem den Blick weiten: Von der 3. Liga bis in die Regionalligen gibt es flächendeckend nahbaren Fußball, gute Kartenverfügbarkeit an der Tageskasse und ein echtes Stadionerlebnis direkt um die Ecke."

Was sagen Experten?

Die hohe Nachfrage nach Bundesliga-Tickets ist für die Clubs zunächst ein Zeichen ihrer Attraktivität. Sportökonom Dominik Schreyer von der WHU in Düsseldorf warnt allerdings davor, die Auslastung allein als Maßstab zu nehmen. Langfristig sei auch entscheidend, "ob die verkauften Plätze tatsächlich besetzt sind" und wer Zugang zum Stadion bekomme. Das System aus Dauerkarten und Mitglieder-Vorverkauf sei wirtschaftlich nachvollziehbar, könne aber zur Zugangshürde für neue Fans werden. Die Mitgliedschaft werde dann "gewissermaßen zu einer Art Zugangsgebühr", meint der Professor.

Im internationalen Vergleich sind Bundesliga-Tickets vergleichsweise günstig. Während die Preise hierzulande weitgehend unabhängig von der Nachfrage festgelegt werden, sind im US-Sport dynamische Preismodelle verbreitet. Langfristig bestehe laut Schreyer das Risiko, "dass sich das Publikum immer weniger erneuert", wenn jüngere Fans oder Gelegenheitsbesucher kaum noch Chancen auf Tickets hätten. Die Vereine müssten deshalb Erlöse und Zugänglichkeit miteinander verbinden.

Bei welchen Clubs gibt es noch Chancen auf Tickets?

Bei einigen Bundesliga-Clubs gibt es regelmäßig Möglichkeiten für Nicht-Mitglieder: Werder Bremen lässt Restkarten nach dem Mitgliederverkauf in den freien Verkauf und bietet eine offizielle Ticketbörse an, beim FC Augsburg stehen grundsätzlich rund 10.000 Tageskarten pro Heimspiel zur Verfügung. Auch Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg verweisen auf freie Verkaufsphasen oder offizielle Zweitmärkte, wobei der Zugang vom jeweiligen Spiel und der Nachfrage abhängt.