Die Spielvereinigung Geratal empfängt am Samstag, um 14 Uhr, den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Nach ihrem hart erkämpften 2:1-Sieg in Nordhausen wollen die Gerataler auch dem Tabellenfünften (26 Punkte, 33:21 Tore) ein Bein stellen und die Punkte behalten. Die Gäste verloren zuletzt gegen Schott Jena mit 2:3. Das Hinspiel hatte die Spielvereinigung durch Tore von Glatz und Rodney mit 2:1 gewonnen. Zwei Wochen später revanchierten sich die Blau-Weißen und siegten im Landespokal mit 2:1 in Geraberg.