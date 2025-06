Am Samstag, den 14. Juni, gastiert der SV 09 Arnstadt um 15 Uhr zum letzten Spiel der Saison in der Thüringenliga beim FC An der Fahner Höhe in Dachwig. Überraschend verloren die Fahnerschen im Nachholspiel nach 13 ungeschlagenen Partien gegen Weida und können somit den Landesmeistertitel aus eigener Kraft nicht mehr verteidigen. Mit 65 Punkten und 86:26 Toren stehen sie auf dem zweiten Platz in der Tabelle hinter Heiligenstadt (67, 76:29). Die Arnstädter gewannen in der Vorwoche gegen den abstiegsgefährdeten VfL Meiningen mühevoll 2:1 und wollen sich mit einer guten Leistung und einem positiven Ergebnis aus der Spielzeit und ihrem scheidenden Trainerteam Rene Deubner/Christopher Gibbert verabschieden. Sicher eine schwere Aufgabe, liegt der letzte Sieg in Dachwig doch schon elf Jahre zurück, damals gelang ein 3:1-Sieg. Im Hinspiel erkämpften sich die Nullneuner mit einer starken Defensive ein 0:0. Auf das Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft wird es auch dieses Mal ankommen.