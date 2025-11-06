Nach dem Derby ist vor dem Heimspiel. Beide Ilm-Kreis-Thüringenligisten spielen am Samstag,14 Uhr auf heimischem (Kunst)-Rasen. Der SV 09 Arnstadt, letzte Woche 3:0-Sieger, empfängt am Obertunk den FC Saalfeld. Die Gäste konnten bisher 9 Punkte und 9:22 Tore erspielen, sind damit Zwölfter. Seit sieben Spielen wartet das Team schon auf einen Dreier, der gelang zuletzt im August beim 2:0 in Büßleben. Ein Unterschätzen des Kontrahenten verbietet sich für die Arnstädter allerdings, denn in der Vorsaison unterlag man zuhause 2:3 und kam in Saalfeld über ein 2:2 nicht hinaus.