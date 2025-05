Der SV 09 Arnstadt gastiert in der Thüringenliga am Samstag um 15 Uhr auf dem traditionsreichen Lindenberg beim SC 03 Weimar. Die Goethestädter belegen mit 15 Punkten und 33:62 Toren gegenwärtig den 15. Platz. Aus den letzten fünf Spielen holte sich der Aufsteiger nur einen Punkt. Beide Traditionsvereine kreuzten schon in der Bezirksliga Erfurt und in der DDR-Liga, Staffel E seit den sechziger Jahren die Klingen vor meist großen Kulissen. Am letzten Wochenende unterlagen die Nullneuner Spitzenreiter Heiligenstadt nur knapp und boten dabei eine durchaus ansprechende Leistung, bei der etwas die Durchschlagskraft in der Offensive fehlte. Der SV 09 Arnstadt möchte seiner Favoritenrolle gerecht werden und strebt drei Punkte an. Dabei werden die Hausherren im Abstiegskampf alles geben, auf diese Spielart müssen sich die Gäste einstellen. Im Hinspiel siegten die Arnstädter klar mit 5:0, der letzte Dreier auf dem Lindenberg liegt aber schon dreizehn Jahre zurück, damals gelang ein 3:1.