In der derzeitigen Erkältungswelle hat es auch Timo Krautwurst erwischt. Der Trainer des VfL liegt seit vergangenem Wochenende flach und bangt noch, ob er am Wochenende wieder an der Seitenlinie stehen kann. Im Vorschau-Interview vor dem Auftakt des VfL beim amtierenden Thüringenmeister FC An der Fahner Höhe (Samstag, 14 Uhr) zieht er ein Fazit der Vorbereitung und erklärt, wie der VfL den Klassenverbleib erreichen will.