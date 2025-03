Der Schock saß tief. Robin Förtsch hatte sich im Spiel seines VfL Meiningen beim FC an der Fahner Höhe das Wadenbein gebrochen. „Es ist passiert, als ich beim Pressing einen Eckball herausholen wollte. Ich bin, noch ehe ich überhaupt am Ball war, mit meinem Fuß im Rasen hängen geblieben. Mir war sofort klar, dass da was passiert ist, aber dass es so schlimm ist, hatte ich nicht gedacht“, schildert Robin Förtsch die Situation. „Ich habe dann schon zwei, drei Tage gebraucht, um das zu verarbeiten.“ Nach weiteren Untersuchungen steht jetzt fest, dass eine Operation nötig ist.