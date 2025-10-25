Diese Fußball-Saison erlebte bereits einige lehrreiche Episoden in Sachen Regelkunde. Anfang Oktober kam in einer Partie der NOFV-Oberliga ein weiterer Fall hinzu.
Fußball Vergeblicher Protest in der Oberliga
Karsten Tischer 25.10.2025 - 10:31 Uhr
Beim Fußball kommt es nicht nur darauf an, was man in einer bestimmten Situation tut, sondern auch in welcher Rolle. Das musste jüngst ein Verein aus der 5. Liga lernen.
