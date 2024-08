Schatzmeister Rico Abe (rechts) gratuliert Burkhard Schneider, der etliche Jahre Trainer und Vereinschef war, zur Ehrenmitgliedschaft. Foto: Schunk

Ein Blick in den Rückspiegel

Und natürlich folgte auch ein kurzer Blick in den Rückspiegel. „Es gab Zeiten, da hatte das Dorf sogar zwei Fußballvereine – undenkbar heute in Anbetracht der Personalsorgen, die viele Orte haben, um eine leistungsstarke Mannschaft aufzustellen“, sagte Historiker Kai Lehmann, der einst selbst aktiv Fußball in dem Fambacher Verein spielte. Er nahm die Gäste mit auf eine kleine Zeitreise. Der 3. September 1909 gilt als Geburtsstunde: Zwölf junge Männer hoben damals den Fußballverein „Concordia“ aus der Taufe. Auf verschiedenen Plätzen wurde gespielt, doch optimal waren die Bedingungen nicht. Deshalb beschloss die Vereinsleitung, einen Platz mit international gültigen Maßen zu bauen. Das Gelände hierzu wurde am heutigen Standort am Famberg gefunden. Baubeginn war im Jahr 1929. Damit wurde ein besonderes Kapitel in der Fambacher Fußballgeschichte aufgeschlagen, denn die Vorfahren versetzten gewissermaßen Berge. Um die vorhandene Hohle einzuebnen, musste ein ganzer Berg mit Pickel und Schaufel abgetragen werden. Tausende Kubikmeter Sand und Gestein wurden bewegt. 32 000 freiwillige Stunden wurden geleistet. Entstanden ist ein Areal, um das viele Vereine heute noch die Fambacher beneiden.