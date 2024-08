Das FSV-Frauen-Team feiert Jubiläum. Foto: Verein

Das Herzstück der Schmalkalder Fußball in den vergangenen Jahren, das FSV-Frauenteam in der Kreisoberliga, wird dabei selbstverständlich nicht vernachlässigt. Passend dazu feiert die Frauenfußball-Abteilung des Vereins ihr nunmehr 25-jähriges Bestehen, am 7. September geht es in die nächste Spielzeit. Zum Jubiläum lädt der Verein am 17. August zu einer kleinen Geburtstagsrunde auf den Kunstrasenplatz in der Allendestraße. Bestens unterhalten werden die Schaulustigen mit einem Kleinfeldturnier, für die Jüngsten geht es in die Hüpfburg und musikalisch wird der Nachmittag selbstverständlich auch untermalt. Ganz nebenbei blickt der Verein in diesem Jahr auf insgesamt 120 Jahre Fußball zurück – in jedem Fall ein Grund zum Feiern und zum optimistischen Blick in die Zukunft.