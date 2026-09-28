Athen (dpa) - Der Premierensieg gegen Deutschland wurde im griechischen Fußball mit großer Begeisterung aufgenommen. Die Athener Zeitung "Ta Nea" sieht bereits eine "goldene Generation" auf dem Weg zum ersten Platz der Gruppe in der Nations League. Auf den Sportseiten der "Apogevmatini" steht schlicht: "Historischer Sieg". Die Sportzeitung "To Fos" fordert: "Verbeugt euch!" Die "Sportday" bringt die Stimmung mit einem typisch griechischen Ausruf sinngemäß auf den Punkt: "Ja, Griechenland, verdammt!"