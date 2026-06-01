Jetzt ist auch der ESV Lok Meiningen einmal auf der Couch Meister geworden. Zunächst entledigten sich die Meininger Frauen am Samstag ihrer Pflichtaufgabe mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen den FC Borntal Erfurt ohne Mühe. Dreifache Torschützin war dabei Alina Seifert, die anderen beiden Tore schoss Laura Reglin. Am Sonntag kam dann die frohe Kunde vom erneuten Ausrutscher des einzig verbliebenen Verfolgers 1. FFV Erfurt U23, der zu Hause dem FC Carl Zeiss Jena III 0:3 unterlag. Damit haben die Lok-Mädels zwölf Punkte Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis gegenüber Erfurt, dass noch maximal zwölf Zähler holen kann. Es ist für Meiningen der fünfte Landesmeistertitel in Folge.