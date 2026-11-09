„Hoffentlich fällt noch ein Tor – natürlich für unsere Mannschaft.“ Als Vachas Platzsprecher Stefan Guttermann diesen Satz sagt, steht es 1:1 im Derby der Fußball-Kreisoberliga Westthüringen zwischen der SG VfB 1919 Vacha und der SG Borsch 1925 II vor 160 Zuschauern am Sonntag. Das, was sich Guttermann wünscht, wird in den kommenden gut 25 Minuten inklusive Nachspielzeit nicht eintreten. Es bleibt beim Unentschieden in diesem emotionalen und kampfbetonten Spiel, nach dem der Vorsprung des Spitzenreiters Vacha auf seinen schärfsten Verfolger ESV Lok Gotha auf einen Punkt zusammenschmilzt. Borsch verliert einen Platz und ist jetzt Siebter statt Sechster.