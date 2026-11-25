Die Vergabeentscheidung, über die die amerikanischen Fußballverbände Conmebol (Südamerika) und Concacaf (Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik) informierten, reiht sich ein in eine Serie: Die Fußball-WM der Männer, deren Spiele zu 75 Prozent in den USA ausgetragen wurden, ist gerade erst vier Monate her. Zwei Jahre zuvor fand dort die bislang letzte Ausgabe der Copa América statt, 2025 auch die Club-WM. Hinzu kommen unter anderem die Olympischen Sommerspiele von Los Angeles, die 2028 nur wenige Tage nach der Copa América starten, sowie die Fußball-WM der Frauen im Jahr 2031, deren Vergabe unter anderem an die USA in dieser Woche verkündet wurde.