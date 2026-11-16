Fußball und Politik DFB-Chef kritisiert AfD-Kandidatur von Ex-Fußballer Berthold

Berlin - DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die AfD-Kandidatur von Ex-Weltmeister Thomas Berthold für das Amt des Bundespräsidenten scharf kritisiert. "Mir ist schon wichtig, noch einmal klar zu sagen, wer in die Ethikgrundsätze des DFB schaut, wer in unsere Statuten schaut, der wird viele Passagen finden, die inkompatibel sind mit dem Programm der AfD", sagte der Verbandschef bei einer Veranstaltung des Zentralrats der Juden in Deutschland vor dem Länderspiel der DFB-Elf gegen die Niederlande in Berlin.