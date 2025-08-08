Für alle Mannschaften beginnt eine spannende Zeit, denn niemand weiß wirklich, wo seine Mannschaft steht. Eines haben jedoch viele Vereine gemeinsam, es ertönt traditionell die Klage vom fehlenden Personal, welches sich noch im Urlaub befindet. Dieses Lied können auch die Trainer der drei Landesklassenvertreter der Region singen. Sowohl beim FC Schweina-Gumpelstadt als auch beim FC 02 Barchfeld und dem SV Wacker Bad Salzungen fehlen sehr zum Leidwesen der Trainer am ersten Spieltag wichtige Spieler.