Fußball Uli Hoeneß will Macht der Berater beim FC Bayern beschneiden

München - Uli Hoeneß will als Konsequenz aus dem zähen Vertrags-Poker um Abwehrspieler Dayot Upamecano die Macht der Berater künftig beschneiden. Die Verantwortlichen des FC Bayern werden es sich "nicht mehr gefallen lassen, dass Berater allein bestimmen, wie es läuft. Ihr Beitrag steht zunehmend in keinem Verhältnis mehr zur Honorierung, die aufgerufen und am Ende auch oft gezahlt wird", sagte der 74-Jährige im "Bild"-Interview: "Wir werden verstärkt "Nein" sagen und diesen Wahnsinn nicht mitmachen."