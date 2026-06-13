Fußball Überbelastung? Weltmeister-Coach warnt vor "Burn-outs"

Boston - Frankreichs Weltmeister-Trainer Didier Deschamps hat die zunehmende Belastung im Spitzenfußball angeprangert und vor ernsthaften gesundheitlichen Folgen gewarnt. "Die Alarmglocken läuten seit Längerem. Der Kalender war für einen Top-Spieler schon immer überladen, jetzt kommen noch mehr Partien dazu. Allein an der WM nehmen 48 Mannschaften teil, es gibt zusätzliche Wettbewerbe wie die Club-Weltmeisterschaft", sagte der 57-Jährige der "Welt am Sonntag" und erklärte: "Die Gefahr eines Burn-outs ist deshalb nicht wegzudiskutieren."