Kein Altweiber- sondern einsetzender Hochsommer für die Alten Herren im Ü35-Kreispokalfinale auf dem Sünnaer Sportplatz. Vor einer tollen Kulisse von 190 Zuschauern boten die SG Kali Werra Tiefenort und Wacker Bad Salzungen 60 Minuten ansehnlichen Fußball, bei dem sich die Tiefenorter deutlich mit 5:1 durchsetzten. Patrick Schellenberg, noch beim FC Schweina in der Landesklasse aktiv, schoss einen frühen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Matthias Wenig sorgte für das 3:0, was aber schon recht viel war und die Partie bereits zur Pause entschied. Für die Salzunger konnte der eingewechselte Mathias Weisheit, Trainer der Landesklasse-Herren, nur zum 4:1 verkürzen. „Bei uns war das klar, dass es heut schwer wird“, so der Torschütze hinterher. „Ein gutes, souveränes Spiel von uns“, fasste Patrick Schellenberg zusammen, ehe es zur Pokalübergabe ging.