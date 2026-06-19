Der Coach sieht seine Mannschaft bereit für das Duell mit den ebenfalls mit einer Niederlage gestarteten Südamerikanern. "Wir sind vereinter als je zuvor, um es herumzureißen und nach der Niederlage zurückzuschlagen", kündigte er an. Durchaus süffisant sagte er zudem: "Ich bin sicher: Wenn wir morgen gewinnen, werden einige Leute wieder sagen, wir werden Weltmeister."