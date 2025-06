"Wir werden nicht in Panik geraten. Aber wir wissen, dass wir uns verbessern müssen", sagte Kapitän Kane. Tuchel selbst befand: "Es ist eine Lernerfahrung – eine harte, weil wir es hassen zu verlieren, aber so ist es nun einmal", sagte der 51-Jährige nach dem Spiel. "Wir gehen mit einem schlechten Gefühl und einer Niederlage in die lange Pause, was einfach nicht schön ist und was wir nicht wollten."