Fußball Trump sorgt auf Club-WM-Siegerpodest für Irritationen

Matchwinner Palmer: "Wir waren irritiert"

"Wir waren schon ein wenig irritiert", berichtete nach dem Spiel der als "Man ot the Match" ausgezeichnete Doppel-Torschütze Cole Palmer in der Pressekonferenz. Reece hatte die Trophäe dann einfach in die Höhe gereckt - und Trump klatschte Beifall. So war der US-Präsident mit auf den Jubelbildern.