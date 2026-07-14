Washington - Dem FIFA-Beauftragten des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, würde England als neuer Fußball-Weltmeister gefallen. "Wissen Sie, da die Vereinigten Staaten nicht gewinnen können an unserem 250. Geburtstag, wäre es eine großartige Geschichte, wenn die Engländer nach Amerika kommen und während unserer Jubiläumsfeierlichkeiten gewinnen", sagte der von US-Präsident Donald Trump eingesetzte Giuliani der "Daily Mail". "Die vergangenen 60 Jahre waren schmerzhaft für England und es wäre ein schöner Triumph für sie, wenn sie das Turnier gewinnen."